Atelier du MuMa : Monochrome 2 boulevard Clemenceau Le Havre, 25 novembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Monoqui, monoquoi, monoquou ??? Mais non…monochrome !!!!!!!!!! Viens peindre une grande, très très grande peinture (plus grande que toi) avec une seule couleur !

Pour les enfants de 4 à 6 ans.

Durée: 1h30

Tarif unique : 5€

Réservation obligatoire.

2023-11-25 10:30:00 fin : 2023-11-25 . .

2 boulevard Clemenceau Musée d’Art Moderne André Malraux – MuMa

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Monoqui, monoquoi, monoquou??? But no?monochrome !!!!!!!!!! Come and paint a big, big, big painting (bigger than you) with just one color!

For children aged 4 to 6.

Duration: 1h30

Price: 5?

Reservation required

Monoqui, monoquoi, monoquou??? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Pero no? monocromo !!!!!!!!!! Ven a pintar un cuadro grande, muy grande (más grande que tú) ¡con un solo color!

Para niños de 4 a 6 años.

Duración: 1h30

Precio: 5?

Imprescindible reservar

Monoqui, monoquoi, monoquou?? Aber nein?monochrom !!!!!!!!!! Komm und male ein großes, sehr, sehr großes Gemälde (größer als du selbst) mit nur einer Farbe!

Für Kinder von 4 bis 6 Jahren.

Dauer: 1,5 Stunden

Einheitlicher Preis: 5 ?

Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-10-23 par Normandie Tourisme / Attitude Manche