Depuis 2010, le MuMa propose chaque mois une séance de projection de films intitulée MuMaBoX. A travers ce programme, le public découvre des œuvres de genres variés (cinéma expérimental, documentaire…) signées par des auteurs d’univers différents (pionniers, figures historiques, jeunes artistes…). Ainsi, et peu à peu, c’est un regard sur l’image en mouvement dans toute sa diversité et sa richesse qui est posé : une façon de s’intéresser d’une manière particulière à ces images qui nous entourent au quotidien, et au travail des artistes.

La Mécanique des fluides :

En 2018, un incel (soit un célibataire involontaire) publie une lettre de suicide sur la plateforme Reddit avec pour titre « L’Amérique est responsable de ma mort ». La Mécanique des fluides est une tentative de trouver des réponses à ses mots. Une dérive virtuelle sur Internet à la recherche de ses traces numériques qui finit par être un voyage intérieur entre deux solitudes connectées.

Entrée libre..

Since 2010, the MuMa has been offering a monthly film screening entitled MuMaBoX. Through this program, audiences discover works in a variety of genres (experimental cinema, documentary, etc.) by authors from different worlds (pioneers, historical figures, young artists, etc.). In this way, we gradually take a look at the moving image in all its diversity and richness: a way of taking a special interest in the images that surround us on a daily basis, and in the work of artists.

Fluid Mechanics:

In 2018, an incel (i.e. an involuntary bachelor) publishes a suicide note on the Reddit platform with the title « America is responsible for my death ». Fluid Mechanics is an attempt to find answers to his words. A virtual drift on the Internet in search of his digital traces, which ends up being an inner journey between two connected solitudes.

Admission free.

Desde 2010, el MuMa ofrece una proyección mensual de películas llamada MuMaBoX. A través de este programa, el público descubre obras de diversos géneros (cine experimental, documental, etc.) de autores de diferentes procedencias (pioneros, figuras históricas, jóvenes artistas, etc.). De este modo, nos acercamos progresivamente a la imagen en movimiento en toda su diversidad y riqueza: una forma de interesarnos especialmente por las imágenes que nos rodean a diario y por el trabajo de los artistas.

Mecánica de fluidos:

En 2018, un incel (es decir, un soltero involuntario) publicó una nota de suicidio en la plataforma Reddit con el título « América es responsable de mi muerte ». Fluid Mechanics es un intento de encontrar respuestas a sus palabras. Una deriva virtual por Internet en busca de sus huellas digitales que acaba siendo un viaje interior entre dos soledades conectadas.

Entrada gratuita.

Seit 2010 bietet das MuMa jeden Monat eine Filmvorführung mit dem Titel MuMaBoX an. In diesem Programm entdeckt das Publikum Werke verschiedener Genres (Experimental- und Dokumentarfilme), die von Autoren aus unterschiedlichen Welten (Pioniere, historische Figuren, junge Künstler?) stammen. Auf diese Weise wird nach und nach ein Blick auf das bewegte Bild in seiner ganzen Vielfalt und seinem Reichtum geworfen.

Die Mechanik der Flüssigkeiten :

Im Jahr 2018 veröffentlicht ein Incel (d. h. ein unfreiwilliger Single) auf der Plattform Reddit einen Abschiedsbrief mit der Überschrift « Amerika ist für meinen Tod verantwortlich ». Fluid Mechanics ist ein Versuch, Antworten auf seine Worte zu finden. Eine virtuelle Drift im Internet auf der Suche nach seinen digitalen Spuren, die letztendlich zu einer inneren Reise zwischen zwei verbundenen Einsamkeiten wird.

Freier Eintritt.

