Atelier des vacances de la Toussaint du MuMa 2 boulevard Clemenceau Le Havre, 31 octobre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Réaliser un collage abstrait ? pas si compliqué ! On commence par dessiner librement sur des papiers colorés, on découpe, on agence… Les formes et les contre-formes naissent, en rythme et en couleur, pour une immersion dans l’univers de l’abstraction.

Pour les enfants de 4 à 6 ans.

Tarif unique : 5€

Réservation obligatoire.

2023-10-31 10:00:00 fin : 2023-10-31 . .

2 boulevard Clemenceau Musée d’Art Moderne André Malraux – MuMa

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Making an abstract collage? not so complicated! You start by drawing freely on colored paper, then cutting and arranging? Shapes and counter-forms are born, in rhythm and color, for an immersion into the world of abstraction.

For children aged 4 to 6.

Price: 5?

Reservations required

Hacer un collage abstracto… ¡no es tan complicado! Se empieza dibujando libremente sobre papel de color, luego se recorta y se ordena? Nacen formas y contraformas, en ritmo y color, para una inmersión en el mundo de la abstracción.

Para niños de 4 a 6 años.

Entrada: 5

Imprescindible reservar

Eine abstrakte Collage herstellen? gar nicht so kompliziert! Man beginnt damit, frei auf farbigem Papier zu zeichnen, schneidet aus, ordnet an? Die Formen und Gegenformen entstehen in Rhythmus und Farbe, um in die Welt der Abstraktion einzutauchen.

Für Kinder von 4 bis 6 Jahren.

Einzeltarif: 5 ?

Reservierung erforderlich

