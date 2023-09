Projection : MuMaBox 2 boulevard Clemenceau Le Havre, 4 octobre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Depuis 2010, le MuMa propose chaque mois une séance de projection de films intitulée MuMaBoX. A travers ce programme, le public découvre des œuvres de genres variés (cinéma expérimental, documentaire…) signées par des auteurs d’univers différents (pionniers, figures historiques, jeunes artistes…). Ainsi, et peu à peu, c’est un regard sur l’image en mouvement dans toute sa diversité et sa richesse qui est posé : une façon de s’intéresser d’une manière particulière à ces images qui nous entourent au quotidien, et au travail des artistes.

Dans le cadre du festival Pour Les Oiseaux Sur la pellicule, le son est transcrit par des variations de la transparence d’une piste sonore située en marge du film.

Des travaux sur la synthèse optique des pionniers tel Oskar Fischinger aux expérimentations des cinéastes contemporains, ce programme témoigne de la diversité des recherches portant sur la spécificité matérielle du son optique au cinéma.

Entrée libre..

2023-10-04 18:00:00 fin : 2023-10-04 . .

2 boulevard Clemenceau Musée d’Art Moderne André Malraux – MuMa

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Since 2010, the MuMa has been offering a monthly film screening entitled MuMaBoX. Through this program, audiences discover works in a variety of genres (experimental cinema, documentary, etc.) by authors from different worlds (pioneers, historical figures, young artists, etc.). In this way, we gradually take a look at the moving image in all its diversity and richness: a way of taking a special interest in the images that surround us on a daily basis, and in the work of artists.

As part of the Pour Les Oiseaux Sur la pellicule festival, sound is transcribed through variations in the transparency of a sound track located on the bangs of the film.

From the work on optical synthesis of pioneers such as Oskar Fischinger to the experiments of contemporary filmmakers, this program bears witness to the diversity of research into the material specificity of optical sound in cinema.

Admission free.

Desde 2010, el MuMa ofrece una proyección mensual de películas llamada MuMaBoX. A través de este programa, el público descubre obras de diversos géneros (cine experimental, documental, etc.) de autores de diferentes procedencias (pioneros, figuras históricas, jóvenes artistas, etc.). De este modo, nos acercamos progresivamente a la imagen en movimiento en toda su diversidad y riqueza: una forma de interesarnos especialmente por las imágenes que nos rodean a diario y por el trabajo de los artistas.

En el marco del festival Pour Les Oiseaux Sur la pellicule, el sonido se transcribe a través de variaciones en la transparencia de una banda sonora situada en los márgenes de la película.

Desde los trabajos sobre la síntesis óptica de pioneros como Oskar Fischinger hasta los experimentos de cineastas contemporáneos, este programa da testimonio de la diversidad de las investigaciones sobre la especificidad material del sonido óptico en el cine.

Entrada gratuita.

Seit 2010 bietet das MuMa jeden Monat eine Filmvorführung mit dem Titel MuMaBoX an. In diesem Programm entdeckt das Publikum Werke verschiedener Genres (Experimental- und Dokumentarfilme), die von Autoren aus unterschiedlichen Welten (Pioniere, historische Figuren, junge Künstler?) stammen. Auf diese Weise wird nach und nach ein Blick auf das bewegte Bild in seiner ganzen Vielfalt und seinem Reichtum geworfen.

Im Rahmen des Festivals Pour Les Oiseaux Sur la pellicule wird der Ton durch Variationen der Transparenz einer am Rande des Films befindlichen Tonspur transkribiert.

Von den Arbeiten zur optischen Synthese von Pionieren wie Oskar Fischinger bis zu den Experimenten zeitgenössischer Filmemacher zeugt dieses Programm von der Vielfalt der Forschungen, die sich mit der materiellen Besonderheit des optischen Tons im Kino befassen.

Freier Eintritt.

