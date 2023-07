Visite enfants : Marquet en Normandie 2 boulevard Clemenceau Le Havre, 16 août 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Marquet en Normandie :

T’as le bonjour d’Albert !

Tu as entre 7 et 13 ans ? Cette visite est faite pour toi !

Viens explorer avec nous l’univers de l’artiste Albert Marquet, direction la Normandie, en peinture !

Pour les enfants de 7 à 13 ans (non accompagnés d’un parent).

Durée : 1h – Gratuit

Réservation obligatoire..

2023-08-16 14:30:00 fin : 2023-08-16 . .

2 boulevard Clemenceau Musée d’Art Moderne André Malraux – MuMa

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Marquet in Normandy:

Greetings from Albert!

Are you between 7 and 13 years old? Then this tour is for you!

Come and explore the world of artist Albert Marquet with us, in Normandy, in paint!

For children aged 7 to 13 (unaccompanied by a parent).

Duration: 1 hour – Free

Reservations required.

Marquet en Normandía:

Albert te saluda

¿Tienes entre 7 y 13 años? Esta visita es para ti

Acompáñenos a descubrir el universo del artista Albert Marquet en un recorrido pictórico por Normandía

Para niños de 7 a 13 años (no acompañados por sus padres).

Duración: 1 hora – Gratis

Reserva obligatoria.

Marquet in der Normandie :

Dich grüßt Albert!

Bist du zwischen 7 und 13 Jahre alt? Dann ist diese Tour genau das Richtige für dich!

Erforsche mit uns die Welt des Künstlers Albert Marquet und gehe in die Normandie, um zu malen!

Für Kinder zwischen 7 und 13 Jahren (nicht in Begleitung eines Elternteils).

Dauer: 1 Stunde – Kostenlos

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-22 par Normandie Tourisme / Attitude Manche