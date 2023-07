Atelier des vacances d’été du MuMa 2 boulevard Clemenceau Le Havre, 9 août 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Le mille-feuille d’Albert

Les pages se tournent, les motifs se superposent, les textures se rencontrent, l’œuvre se révèle.

Après une découverte de l’exposition Marquet en Normandie, capture les couleurs et les reflets de la Seine dans un livret tout en transparence.

Techniques mixtes

Pour les enfants de 7 à 13 ans.

Durée : 2h – Tarif unique : 5€.

Réservation obligatoire..

2023-08-09 10:00:00 fin : 2023-08-09 . .

2 boulevard Clemenceau Musée d’Art Moderne André Malraux – MuMa

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Albert?s mille-feuille

Pages turn, patterns overlap, textures meet, the work reveals itself.

After discovering the Marquet exhibition in Normandy, capture the colors and reflections of the Seine in a transparent booklet.

Mixed media

For children aged 7 to 13.

Duration: 2h – Price: 5?

Reservations required.

Milhojas de Albert

Las páginas se pasan, los motivos se superponen, las texturas se encuentran, la obra se revela.

Después de descubrir la exposición Marquet en Normandía, capture los colores y reflejos del Sena en un cuadernillo transparente.

Técnica mixta

Para niños de 7 a 13 años.

Duración: 2 horas – Precio: 5 euros.

Imprescindible reservar.

Alberts Millefeuille

Die Seiten werden umgeblättert, die Muster überlagern sich, die Texturen treffen aufeinander, das Werk wird enthüllt.

Nach einer Entdeckungsreise durch die Marquet-Ausstellung in der Normandie kannst du die Farben und Reflexionen der Seine in einem transparenten Büchlein einfangen.

Gemischte Techniken

Für Kinder von 7 bis 13 Jahren.

Dauer: 2 Stunden – Einheitspreis: 5?

Reservierung erforderlich.

