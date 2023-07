Atelier des vacances d’été du MuMa 2 boulevard Clemenceau Le Havre, 8 août 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Croquis en couleurs

Vient donner vie à un croquis du peintre Marquet en y ajoutant de la couleur et des personnages supplémentaires.

Peinture, dessin et collage avec Gaëtan Lehoux.

Pour les enfants de 4 à 6 ans.

Durée : 2h – Tarif unique : 5€.

Réservation obligatoire..

2023-08-08 10:00:00 fin : 2023-08-08 . .

2 boulevard Clemenceau Musée d’Art Moderne André Malraux – MuMa

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Color sketches

Bring a Marquet sketch to life by adding color and extra characters.

Painting, drawing and collage with Gaëtan Lehoux.

For children aged 4 to 6.

Duration: 2h – Price: 5?

Reservations required.

Bocetos en color

Da vida a un boceto del pintor Marquet añadiendo color y caracteres adicionales.

Pintura, dibujo y collage con Gaëtan Lehoux.

Para niños de 4 a 6 años.

Duración: 2 horas – Precio: 5?

Imprescindible reservar.

Farbige Skizzen

Kommt und erweckt eine Skizze des Malers Marquet zum Leben, indem er ihr Farbe und zusätzliche Figuren hinzufügt.

Malen, Zeichnen und Collage mit Gaëtan Lehoux.

Für Kinder von 4 bis 6 Jahren.

Dauer: 2 Stunden – Einheitspreis: 5?

Reservierung erforderlich.

