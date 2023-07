Atelier des vacances d’été du MuMa 2 boulevard Clemenceau Le Havre, 2 août 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Autour de Marquet

Met en scène Albert Marquet en train de peindre sa toile et imagine la scène de vie qui l’entoure.

Dessin, découpage et photographie avec Gaëtan Lehoux.

Pour les enfants de 7 à 13 ans.

Durée : 2h – Tarif unique : 5€.

Réservation obligatoire..

2023-08-02 10:00:00

2 boulevard Clemenceau Musée d’Art Moderne André Malraux – MuMa

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Around Marquet

Shows Albert Marquet painting his canvas and imagining the scene of life around him.

Drawing, cutting and photography with Gaëtan Lehoux.

For children aged 7 to 13.

Duration: 2h – Price: 5?

Reservations required.

Alrededores de Marquet

Albert Marquet pinta su lienzo e imagina la escena de la vida que le rodea.

Dibujo, recorte y fotografía con Gaëtan Lehoux.

Para niños de 7 a 13 años.

Duración: 2 horas – Precio: 5 euros.

Imprescindible reservar.

Rund um Marquet

Inszeniert Albert Marquet beim Malen seiner Leinwand und stellt sich die Lebensszene um ihn herum vor.

Zeichnen, Schneiden und Fotografieren mit Gaëtan Lehoux.

Für Kinder von 7 bis 13 Jahren.

Dauer: 2 Stunden – Einheitspreis: 5?

Reservierung erforderlich.

