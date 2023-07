Atelier des vacances d’été du MuMa 2 boulevard Clemenceau Le Havre, 1 août 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Bons baisers de Normandie

Embarquement immédiat ! La croisière en compagnie du peintre Albert Marquet s’apprête à lever l’encre ! Au programme : découverte des paysages normands et conception de ta propre carte postale.

Techniques mixtes

Pour les enfants de 4 à 6 ans.

Durée : 2h – Tarif unique : 5€.

Réservation obligatoire..

2 boulevard Clemenceau Musée d’Art Moderne André Malraux – MuMa

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Greetings from Normandy

Boarding now! The cruise in the company of painter Albert Marquet is about to lift the ink! On the program: discover the landscapes of Normandy and design your own postcard.

Mixed media

For children aged 4 to 6.

Duration: 2h – Price: 5?

Reservations required.

Saludos desde Normandía

¡Embarcando ya! ¡El crucero en compañía del pintor Albert Marquet se prepara para levantar las tintas! En el programa: descubrir la campiña normanda y diseñar su propia postal.

Técnica mixta

Para niños de 4 a 6 años.

Duración: 2 horas – Precio: 5?

Imprescindible reservar.

Gute Küsse aus der Normandie

Gehen Sie sofort an Bord! Die Kreuzfahrt in Begleitung des Malers Albert Marquet bereitet sich darauf vor, die Tinte zu erheben! Auf dem Programm stehen die Entdeckung der normannischen Landschaften und die Gestaltung deiner eigenen Postkarte.

Gemischte Techniken

Für Kinder von 4 bis 6 Jahren.

Dauer: 2 Stunden – Einheitspreis: 5?

Reservierung erforderlich.

