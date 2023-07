Atelier des vacances d’été du MuMa 2 boulevard Clemenceau Le Havre, 19 juillet 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Sur les quais !

Comme le peintre Albert Marquet, découvre l’atmosphère des quais du Havre, de Dieppe ou de Rouen dans les salles du MuMa. A toi ensuite de créer une œuvre pour imaginer le ciel, la mer, les bateaux … sans oublier les marins.

Techniques mixtes

Pour les enfants de 7 à 13 ans.

Durée : 2h – Tarif unique : 5€.

Réservation obligatoire..

2023-07-19 10:00:00 fin : 2023-07-19 . .

2 boulevard Clemenceau Musée d’Art Moderne André Malraux – MuMa

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



On the quays!

Like the painter Albert Marquet, discover the atmosphere of the quays of Le Havre, Dieppe or Rouen in the rooms of the MuMa. Then it’s up to you to create a work of art that imagines the sky, the sea, the boats? and, of course, the sailors.

Mixed media

For children aged 7 to 13.

Duration: 2h – Price: 5?

Reservations required.

¡En los muelles!

Como el pintor Albert Marquet, descubra el ambiente de los muelles de Le Havre, Dieppe o Rouen en las salas del MuMa. Después, le toca a usted crear una obra que imagine el cielo, el mar, los barcos… y, por supuesto, los marineros.

Técnica mixta

Para niños de 7 a 13 años.

Duración: 2 horas – Precio: 5?

Imprescindible reservar.

Auf den Kais!

Entdecke wie der Maler Albert Marquet die Atmosphäre der Kais von Le Havre, Dieppe oder Rouen in den Räumen des MuMa. Dann ist es an dir, ein Kunstwerk zu schaffen, um dir den Himmel, das Meer, die Schiffe ? und nicht zu vergessen die Seeleute vorzustellen.

Gemischte Techniken

Für Kinder von 7 bis 13 Jahren.

Dauer: 2 Stunden – Einheitspreis: 5?

Reservierung erforderlich.

