Visite guidée : Cabanes, villas, immeubles : à chacun sa vue sur mer 2 Boulevard Clemenceau Le Havre, 15 juillet 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Histoires d’eaux – Organisée par Pays d’art et d’histoire.

Remontez les boulevards Clemenceau puis Albert 1er afin d’observer la diversité des constructions qui, de la modeste cabane à l’immeuble de standing, jouissent directement de la vue sur mer si prisée des Havrais. Cette balade est aussi l’occasion d’évoquer les célèbres édifices (Frascati, casino Marie-Christine…) qui assurèrent le succès de la station balnéaire à la Belle Époque.

Durée : 2h

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

2023-07-15 15:00:00

2 Boulevard Clemenceau

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Histoires d’eaux – Organized by Pays d’art et d’histoire.

Stroll up the boulevards Clemenceau and Albert 1er to observe the diversity of buildings, from modest shacks to luxury apartment blocks, all enjoying the sea views so prized by the people of Le Havre. This stroll is also an opportunity to recall the famous buildings (Frascati, Casino Marie-Christine…) that ensured the success of the seaside resort during the Belle Époque.

Duration: 2 hrs

Reservations required.

Meeting point to be announced on registration.

Histoires d’eaux – Organizado por Pays d’art et d’histoire.

Suba por los bulevares Clemenceau y Albert 1er para contemplar la diversidad de edificios, desde modestas casuchas hasta lujosos bloques de apartamentos, todos ellos disfrutando de las vistas al mar tan apreciadas por los habitantes de Le Havre. Este paseo es también una oportunidad para recordar los famosos edificios (Frascati, Casino Marie-Christine…) que aseguraron el éxito de la estación balnearia durante la Belle Époque.

Duración: 2 horas

Reserva obligatoria.

Punto de encuentro en el momento de la inscripción.

Histoires d’eaux – Organisiert von Pays d’art et d’histoire.

Gehen Sie die Boulevards Clemenceau und Albert 1er hinauf, um die Vielfalt der Gebäude zu sehen, die von der bescheidenen Hütte bis zum Luxusgebäude direkt den von den Einwohnern von Le Havre so sehr geschätzten Meerblick genießen. Dieser Spaziergang bietet auch die Gelegenheit, sich an die berühmten Gebäude (Frascati, Casino Marie-Christine usw.) zu erinnern, die dem Badeort während der Belle Époque zum Erfolg verhalfen.

Dauer: 2 Std

Eine Reservierung ist erforderlich.

Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt.

