Atelier des vacances d’été du MuMa 2 boulevard Clemenceau Le Havre, 12 juillet 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

marquet, avec un m minuscule :

Comme un hommage, mais avec des techniques différentes, intéressons-nous à un des talents d’Albert : les reflets.

Techniques mixtes : découpage, collage, pastel sec.

Pour les enfants de 7 à 13 ans.

Durée : 2h – Tarif unique : 5€.

Réservation obligatoire..

2023-07-12 10:00:00 fin : 2023-07-12 . .

2 boulevard Clemenceau Musée d’Art Moderne André Malraux – MuMa

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



marquet, with a lower-case m:

As a tribute, but with different techniques, let?s take a look at one of Albert?s talents: reflections.

Mixed media: decoupage, collage, dry pastel.

For children aged 7 to 13.

Duration: 2h – Price: 5?

Reservations required.

marquet, con m minúscula :

A modo de homenaje, pero utilizando técnicas diferentes, veamos uno de los talentos de Albert: los reflejos.

Técnicas mixtas: decoupage, collage, pastel seco.

Para niños de 7 a 13 años.

Duración: 2 horas – Precio: 5 euros.

Imprescindible reservar.

marquet, mit einem kleinen m :

Wie eine Hommage, aber mit anderen Techniken, wollen wir uns mit einem von Alberts Talenten beschäftigen: Spiegelungen.

Mischtechniken: Scherenschnitt, Collage, trockener Pastell.

Für Kinder von 7 bis 13 Jahren.

Dauer: 2 Stunden – Einheitspreis: 5?

Reservierung erforderlich.

