Atelier des vacances d’été du MuMa 2 boulevard Clemenceau Le Havre, 11 juillet 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Meuh ! dit Marguerite.

Incroyable, cet Eugène Boudin, avec toutes ses peintures de vaches : une vraie passion.

Adopte toi aussi une vache et peins-lui un petit coin de rêve.

Techniques : Peinture au rouleau, pastel et collage

Pour les enfants de 4 à 6 ans.

Durée : 2h – Tarif unique : 5€.

Réservation obligatoire..

2023-07-11 10:00:00 fin : 2023-07-11 . .

2 boulevard Clemenceau Musée d’Art Moderne André Malraux – MuMa

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Meuh! » says Marguerite.

Incredible, that Eugène Boudin, with all his paintings of cows: a real passion.

Adopt a cow yourself and paint her a little corner of your dreams.

Techniques: Roller paint, pastel and collage

For children aged 4 to 6.

Duration: 2h – Price: 5?

Reservations required.

¡Muuu! », dijo Marguerite.

Increíble, ese Eugène Boudin, con todos sus cuadros de vacas: una auténtica pasión.

Adopte usted mismo una vaca y píntele un rinconcito de sus sueños.

Técnicas: Pintura al rodillo, pastel y collage

Para niños de 4 a 6 años.

Duración: 2 horas – Precio: 5?

Imprescindible reservar.

Muh! », sagte Marguerite.

Unglaublich, dieser Eugène Boudin mit all seinen Kuhbildern: eine wahre Leidenschaft.

Adoptiere auch du eine Kuh und male ihr ein traumhaftes Plätzchen.

Techniken: Rollmalerei, Pastell und Collage

Für Kinder von 4 bis 6 Jahren.

Dauer: 2 Stunden – Einheitspreis: 5?

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche