Visite : Des Oeuvres en corps 2 boulevard Clemenceau Le Havre Catégories d’Évènement: Le Havre

Seine-Maritime Visite : Des Oeuvres en corps 2 boulevard Clemenceau Le Havre, 6 juillet 2023, Le Havre. Le Havre,Seine-Maritime Ecouter, voir, entendre, sentir, respirer à partir des œuvres des collections pour les ressentir et les comprendre d’un autre regard. Une expérience plus intime avec l’œuvre, et avec le paysage. Visite co-animée par Jeanne Busato, médiatrice au MuMa, et Margot Dorléans, danseuse et chorégraphe. Durée : 1h

Gratuit, sur réservation.

2023-07-06 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-06 . .

2 boulevard Clemenceau Musée d’Art Moderne André Malraux – MuMa

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

Mise à jour le 2023-06-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche Détails Catégories d’Évènement: Le Havre, Seine-Maritime Autres Lieu 2 boulevard Clemenceau Adresse 2 boulevard Clemenceau Musée d'Art Moderne André Malraux - MuMa Ville Le Havre Departement Seine-Maritime Lieu Ville 2 boulevard Clemenceau Le Havre

2 boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le havre/