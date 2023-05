Atelier : Le réel distancié 2 boulevard Clemenceau, 22 juin 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

En écho à l’exposition temporaire Marquet en Normandie, l’artiste havrais François Trocquet propose un atelier de 4 séances pour expérimenter la notion de « réel distancié » présente dans l’œuvre du peintre.

Du dessin d’observation à la mise en perspective du paysage, jusqu’à une certaine forme d’abstraction, François Trocquet vous invitera, à partir des paysages intérieurs et extérieurs au musée, à recomposer des paysages dessinés de toutes sortes.

La participation aux quatre séances (01/06, 08/06, 15/06 et 22/06) n’est pas obligatoire pour profiter de l’atelier. Vous pourrez suivre une, deux séances ou plus, comme bon vous semble !

Durée : 1h30 – Sur réservation..

2023-06-22 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-22 . .

2 boulevard Clemenceau Musée d’Art Moderne André Malraux – MuMa

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Echoing the temporary exhibition Marquet en Normandie, Le Havre artist François Trocquet offers a 4-session workshop to experiment with the notion of « distanced reality » in the painter?s work.

From observational drawing to landscape perspective, to a certain form of abstraction, François Trocquet will invite you to use the museum?s interior and exterior landscapes as a starting point for recomposing drawn landscapes of all kinds.

Attendance at the four sessions (01/06, 08/06, 15/06 and 22/06) is not compulsory to take part in the workshop. You can attend one, two or more sessions, as you wish!

Duration: 1h30 – On reservation.

Haciéndose eco de la exposición temporal Marquet en Normandie, el artista de Le Havre François Trocquet propone un taller de 4 sesiones para experimentar con la noción de « realidad distanciada » en la obra del pintor.

Del dibujo de observación a la puesta en perspectiva de los paisajes, pasando por una cierta forma de abstracción, François Trocquet le invitará a utilizar los paisajes interiores y exteriores del museo como punto de partida para recomponer paisajes dibujados de todo tipo.

La asistencia a las cuatro sesiones (01/06, 08/06, 15/06 y 22/06) no es obligatoria para participar en el taller. Puede asistir a una, dos o más sesiones, según lo desee

Duración: 1h30 – Con reserva previa.

In Anlehnung an die Sonderausstellung Marquet en Normandie bietet der Künstler François Trocquet aus Le Havre einen vierteiligen Workshop an, um mit dem Begriff des « distanzierten Realen » zu experimentieren, der im Werk des Malers vorkommt.

Von der Beobachtungszeichnung über die perspektivische Darstellung der Landschaft bis hin zu einer gewissen Form der Abstraktion lädt François Trocquet Sie dazu ein, ausgehend von den Landschaften innerhalb und außerhalb des Museums, gezeichnete Landschaften aller Art neu zu komponieren.

Die Teilnahme an allen vier Sitzungen (01.06., 08.06., 15.06. und 22.06.) ist nicht zwingend erforderlich, um den Workshop zu genießen. Sie können eine, zwei oder mehr Sitzungen besuchen, ganz wie Sie möchten!

Dauer: 1,5 Stunden – Mit Voranmeldung.

