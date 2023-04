Exposition : « Marquet en Normandie » 2 boulevard Clemenceau, 22 avril 2023, Le Havre.

En 2019, le MuMa faisait l’acquisition d’une rare œuvre fauve d’Albert Marquet datant de son séjour de 1906 au Havre (« Le Havre, le bassin »). La même année, le musée se voyait donner une toile (« Remorqueur, la Seine à Herblay », 1919) par un descendant de la famille Siegfried. Il recevait en 2022 « Notre-Dame de Paris sous la neige », 1916 en donation avec réserve d’usufruit.

Albert Marquet (1875 – 1947) est aujourd’hui un artiste particulièrement bien représenté dans les collections du MuMa avec pas moins de 14 toiles et 23 dessins. Cette forte présence trouve son explication moins dans les achats des conservateurs successifs (hormis « Le Havre, le bassin », 1906, seul « L’Avant-port du Havre », 1934, a été acquis sur les fonds du musée) que dans le succès que l’artiste rencontra dès le début du XXème siècle auprès des amateurs d’art havrais, qui ont ensuite fait don de leurs collections au musée. C’est notamment le cas des collectionneurs réunis en 1906 autour de la création du Cercle de l’Art Moderne.

Il était donc naturel que le MuMa consacre une exposition à Albert Marquet, en privilégiant un pan inexploré de son œuvre, à savoir ses séjours en Normandie.

Vendredi 2023-04-22 à ; fin : 2023-09-24

2 boulevard Clemenceau Musée d’Art Moderne André Malraux – MuMa

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



In 2019, the MuMa acquired a rare Fauvist work by Albert Marquet dating from his 1906 stay in Le Havre (« Le Havre, le bassin »). The same year, the museum was given a painting (« Tugboat, the Seine at Herblay », 1919) by a descendant of the Siegfried family. In 2022 it received « Notre-Dame de Paris sous la neige », 1916, as a donation with usufruct reserve.

Albert Marquet (1875 ? 1947) is today a particularly well-represented artist in the collections of the MuMa with no less than 14 paintings and 23 drawings. This strong presence is explained less by the purchases of successive curators (apart from « Le Havre, le bassin », 1906, only « L?Avant-port du Havre », 1934, was acquired from the museum’s funds) than by the success that the artist met from the beginning of the 20th century with Le Havre’s art lovers, who then donated their collections to the museum. This is notably the case of the collectors gathered in 1906 to create the Cercle de l’Art Moderne.

It was therefore natural that the MuMa should devote an exhibition to Albert Marquet, focusing on an unexplored part of his work, namely his stays in Normandy.

Exhibition from April 22 to September 24, 2023.

En 2019, el MuMa adquirió una rara obra fauvista de Albert Marquet de su estancia en 1906 en Le Havre (« Le Havre, le bassin »). Ese mismo año, el museo recibió un cuadro (« Remolcador, el Sena en Herblay », 1919) de un descendiente de la familia Siegfried. En 2022, recibió « Notre-Dame de Paris sous la neige », 1916, como donación con reserva de usufructo.

Albert Marquet (1875-1947) es hoy un artista particularmente bien representado en las colecciones del MuMa, con no menos de 14 pinturas y 23 dibujos. Esta fuerte presencia se explica menos por las compras de los sucesivos conservadores (aparte de « Le Havre, le bassin », 1906, sólo « L’Avant-port du Havre », 1934, fue adquirida con los fondos del museo) que por el éxito que el artista conoció desde principios del siglo XX entre los aficionados al arte de Le Havre, que luego donaron sus colecciones al museo. Esto fue especialmente cierto en el caso de los coleccionistas que se reunieron en 1906 para crear el Cercle de l’Art Moderne.

Por tanto, era natural que el MuMa dedicara una exposición a Albert Marquet, centrada en una parte inexplorada de su obra, a saber, sus estancias en Normandía.

Exposición del 22 de abril al 24 de septiembre de 2023.

2019 erwarb das MuMa ein seltenes fauvistisches Werk von Albert Marquet aus seinem Aufenthalt in Le Havre im Jahr 1906 (« Le Havre, le bassin »). Im selben Jahr erhielt das Museum ein Gemälde (« Remorqueur, la Seine à Herblay », 1919) von einem Nachkommen der Familie Siegfried. Im Jahr 2022 erhielt es « Notre-Dame de Paris sous la neige », 1916 als Schenkung mit Vorbehalt des Nießbrauchs.

Albert Marquet (1875 ? 1947) ist heute ein Künstler, der mit nicht weniger als 14 Gemälden und 23 Zeichnungen in den Sammlungen des MuMa besonders stark vertreten ist. Diese starke Präsenz ist weniger auf die Ankäufe der aufeinanderfolgenden Konservatoren zurückzuführen (außer « Le Havre, le bassin », 1906, wurde nur « L?avant-port du Havre », 1934, aus den Beständen des Museums erworben), sondern auf den Erfolg, den der Künstler seit Anfang des 20. Jahrhunderts bei Kunstliebhabern in Le Havre hatte, die ihre Sammlungen später dem Museum schenkten. Dies gilt insbesondere für die Sammler, die sich 1906 im Rahmen der Gründung des Cercle de l’Art Moderne zusammenfanden.

Es war also nur natürlich, dass das MuMa Albert Marquet eine Ausstellung widmete, die sich auf einen bisher unerforschten Teil seines Werks konzentrierte, nämlich seine Aufenthalte in der Normandie.

Ausstellung vom 22. April bis zum 24. September 2023.

