MARCHE ROSE 2 boucle de Rouillé Apach, 8 octobre 2023, Apach.

Apach,Moselle

L’Association Sports et Loisirs du Pays de Sierck organise sa 5ème édition de « Marche Rose » pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Trois parcours sont proposés ( 5 km, 8 km et 11 km).

Frais d’inscription libres. L’ensemble des dons et bénéficies sera reversé à l’ICL

Petite restauration sur place.. Tout public

Dimanche 2023-10-08 09:00:00 fin : 2023-10-08 . .

2 boucle de Rouillé Salle Pierre Hallé

Apach 57480 Moselle Grand Est



The Association Sports et Loisirs du Pays de Sierck is organizing its 5th « Marche Rose » to support the fight against breast cancer. Three routes are proposed (5 km, 8 km and 11 km).

Registration fees are free. All donations and profits will be donated to the ICL

Light refreshments on site.

La Association Sports et Loisirs du Pays de Sierck organiza su 5ª « Marche Rose » para apoyar la lucha contra el cáncer de mama. Hay tres recorridos disponibles (5 km, 8 km y 11 km).

La inscripción es gratuita. Todos los donativos y beneficios se destinarán a la ICL

Refrigerio ligero in situ.

Der Verein « Association Sports et Loisirs du Pays de Sierck » organisiert seine 5. Ausgabe des « Marche Rose », um den Kampf gegen Brustkrebs zu unterstützen. Es werden drei Strecken angeboten (5 km, 8 km und 11 km).

Die Anmeldegebühr ist frei. Alle Spenden und Gewinne werden an die ICL gespendet

Kleine Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-18 par TROIS FRONTIERES TOURISME