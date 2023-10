Concert au bar de la Poste 2 bis rue Martinet Guéret Catégories d’Évènement: Creuse

Guéret Concert au bar de la Poste 2 bis rue Martinet Guéret, 17 novembre 2023, Guéret. Guéret,Creuse Soirée concert Kurfew : rock grunge et Unclean Frequences : rock alternatif..

2 bis rue Martinet

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Kurfew concert evening: grunge rock and Unclean Frequences: alternative rock. Noche de conciertos con Kurfew: grunge rock y Unclean Frequences: rock alternativo. Konzertabend Kurfew: Grunge-Rock und Unclean Frequences: Alternative Rock.

