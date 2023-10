Human , exposition de Pierre Mazzella dit Gos 2 bis rue Martial Reynaud Marseille 16e Arrondissement, 21 octobre 2023, Marseille 16e Arrondissement.

Marseille 16e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Le Pôle Chezanne de l’Estaque propose une exposition de peintures et sculptures de Pierre Mazzella.

2023-10-21 fin : 2023-11-11 . .

2 bis rue Martial Reynaud L’Estaque Plage

Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Pôle Chezanne de l’Estaque presents an exhibition of paintings and sculptures by Pierre Mazzella

El Pôle Chezanne de l’Estaque presenta una exposición de pinturas y esculturas de Pierre Mazzella

Der Pôle Chezanne de l’Estaque bietet eine Ausstellung mit Gemälden und Skulpturen von Pierre Mazzella

Mise à jour le 2023-10-16 par Ville de Marseille