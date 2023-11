CONCERT DE LA CHORALE DU VAL DE SEVRE 2 bis, rue du Pont Jean Vay Gétigné, 3 décembre 2023, Gétigné.

Gétigné,Loire-Atlantique

La Chorale du Val de Sèvre de Gétigné a invité la Chorale Tourne Sol de la Bruffière pour vous offrir un concert commun.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . EUR.

2 bis, rue du Pont Jean Vay Espace Bellevue

Gétigné 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The Chorale du Val de Sèvre from Gétigné has invited the Tourne Sol choir from La Bruffière to perform a joint concert

La Chorale du Val de Sèvre de Gétigné ha invitado al coro Tourne Sol de La Bruffière a ofrecer un concierto conjunto

Der Chorale du Val de Sèvre aus Gétigné hat den Chorale Tourne Sol aus La Bruffière eingeladen, um Ihnen ein gemeinsames Konzert zu bieten

Mise à jour le 2023-11-13 par eSPRIT Pays de la Loire