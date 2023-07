De notre étable à votre table – Emon 2 bis rue du gué Bairon et ses environs, 12 juillet 2023, Bairon et ses environs.

Bairon et ses environs,Ardennes

Production de viande en vente directe à la ferme : bœuf charolais, veau, porc et charcuterie au détail ou en caissettes.Présents sur les marchés de Launois / Vence, Avaux, Mouzon et La CassineOuvert tous les vendredis et samedis de 8h30 à 12h.

fin : . .

2 bis rue du gué

Bairon et ses environs 08390 Ardennes Grand Est



Meat production for direct sale at the farm: Charolais beef, veal, pork and cold cuts in retail or in boxes.present at the markets of Launois / Vence, Avaux, Mouzon and La CassineOpen every Friday and Saturday from 8:30 to 12:00

Producción de carne para la venta directa en la granja: ternera Charolais, ternera, cerdo y embutidos, vendidos al por menor o en cajas.Presente en los mercados de Launois / Vence, Avaux, Mouzon y La CassineAbierto todos los viernes y sábados de 8:30 a 12 del mediodía

Fleischproduktion mit Direktverkauf ab Hof: Charolais-Rind, Kalb, Schwein und Wurstwaren im Einzelhandel oder in Kisten.Auf den Märkten von Launois / Vence, Avaux, Mouzon und La Cassine vertretenÖffnungszeiten: freitags und samstags von 8.30 bis 12 Uhr

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme