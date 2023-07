Dégustation fromages & bières à Art is an Ale 2 Bis Rue du Général Foy Amboise, 24 juillet 2023, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

“Cette dégustation est l’ occasion de vivre un expérience gustative unique à Amboise, mêlant fromages et bières artisanales”.

Lundi 2023-07-24 15:30:00 fin : 2023-08-21 . 30 EUR.

2 Bis Rue du Général Foy

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



this tasting is an opportunity to enjoy a unique taste experience in Amboise, combining cheeses and craft beers?

esta degustación es una oportunidad para disfrutar de una experiencia gustativa única en Amboise, combinando quesos y cervezas artesanales..

diese Verkostung bietet die Gelegenheit, ein einzigartiges Geschmackserlebnis in Amboise zu erleben, bei dem Käse und handwerklich hergestellte Biere miteinander verschmelzen

Mise à jour le 2023-07-13 par OFFICE AMBOISE