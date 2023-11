RENCONTRE AVEC LES ÉDITIONS DU POURQUOI PAS ? 2 bis rue du Commandant Saint Sernin Xertigny, 16 décembre 2023, Xertigny.

Xertigny,Vosges

Venez rencontrer une maison d’édition jeunesse, associative et spinalienne, une maison d’édition « pas tout à fait comme les autres », des écritures qui s’emparent de l’imaginaire pour aider les lecteurs à faire société !

À partir de lectures : échanges avec le public autour du projet et de la ligne éditoriale et présentation des 70 ouvrages de la maison d’édition.

Tout public, entrée libre et gratuite.. Tout public

Samedi 2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-16 12:00:00. 0 EUR.

2 bis rue du Commandant Saint Sernin

Xertigny 88220 Vosges Grand Est



Come and meet a children?s publishing house based in Spinalin, a publishing house « not quite like the others », where the imaginary is used to help readers become part of society!

Based on readings: discussions with the public on the project and editorial line, and presentation of the 70 books published by the company.

Free admission for all.

Venga a conocer una editorial infantil con sede en Spinalin, una editorial que « no es como las demás », con libros que se apoderan de lo imaginario para ayudar a los lectores a formar parte de la sociedad

A partir de lecturas: debates con el público sobre el proyecto y la línea editorial y presentación de los 70 libros publicados por la editorial.

Abierto a todos, entrada gratuita.

Lernen Sie einen Jugendbuchverlag aus Spinal kennen, einen Verlag, der « nicht ganz wie die anderen » ist, mit Schriften, die sich des Imaginären bemächtigen, um den Lesern zu helfen, eine Gesellschaft zu bilden!

Anhand von Lesungen: Austausch mit dem Publikum über das Projekt und die Verlagslinie sowie Vorstellung der 70 Werke des Verlags.

Jedermann, freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-11-07 par OT EPINAL ET SA REGION