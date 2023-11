RENCONTRE AVEC SOPHIE LOUBIÈRE 2 bis rue du Commandant Saint Sernin Xertigny, 2 décembre 2023, Xertigny.

Xertigny,Vosges

Venez découvrir l’univers de l’auteure, parler de ses romans et de ses goûts, et en apprendre plus sur son projet d’écriture dans le cadre de la résidence.

Tout public, entrée libre et gratuite.. Tout public

Samedi 2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 12:00:00. 0 EUR.

2 bis rue du Commandant Saint Sernin

Xertigny 88220 Vosges Grand Est



Come and discover the author’s world, talk about her novels and tastes, and learn more about her writing project as part of the residency.

Open to all, free admission.

Venga a descubrir el universo de la autora, a conversar sobre sus novelas y sus gustos, y a saber más sobre su proyecto de escritura en el marco de la residencia.

Abierto a todos, entrada gratuita.

Entdecken Sie die Welt der Autorin, sprechen Sie über ihre Romane und Vorlieben und erfahren Sie mehr über ihr Schreibprojekt im Rahmen der Residenz.

Für alle Altersgruppen, freier Eintritt.

