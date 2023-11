HISTOIRE DE LA BIÈRE DANS LES VOSGES 2 bis rue du Commandant Saint Sernin Xertigny, 25 novembre 2023, Xertigny.

Xertigny,Vosges

Vous avez soif de connaissances sur l’histoire de la bière et l’activité brassicole ? La conférence animée par Jean-Aimé MORIZOT, président de l’Association de l’écomusée vosgien de la brasserie, est faite pour vous ! Une dégustation sera proposée à l’issue de la rencontre.

Tout public, entrée libre et gratuite.. Tout public

Samedi 2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-25 12:00:00. 0 EUR.

2 bis rue du Commandant Saint Sernin

Xertigny 88220 Vosges Grand Est



Thirsty for knowledge about the history of beer and brewing? If so, the lecture by Jean-Aimé MORIZOT, President of the Association de l?écomusée vosgien de la brasserie, is for you! A tasting session will follow.

Open to all, free admission.

¿Está sediento de conocimientos sobre la historia de la cerveza y su elaboración? Entonces esta conferencia de Jean-Aimé MORIZOT, Presidente de la Association de l’écomusée vosgien de la brasserie, es para usted Después habrá una degustación.

Abierto a todos, entrada gratuita.

Möchten Sie mehr über die Geschichte des Bieres und der Brauerei erfahren? Dann ist die von Jean-Aimé MORIZOT, dem Vorsitzenden der Association de l’écomusée vosgien de la brasserie, geleitete Konferenz genau das Richtige für Sie! Im Anschluss an die Veranstaltung wird eine Verkostung angeboten.

Der Eintritt ist frei und kostenlos.

Mise à jour le 2023-11-07 par OT EPINAL ET SA REGION