BALADE LITTÉRAIRE 2 bis rue du Commandant Saint Sernin Xertigny, 12 juillet 2023, Xertigny.

Xertigny,Vosges

Les bénévoles de Lire et Faire Lire sont de retour avec leur panier rempli d’histoires sous le bras, pour une nouvelle balade contée ! Départ depuis la Xertithèque.. Tout public

Mercredi 2023-07-12 fin : 2023-07-12 . 0 EUR.

2 bis rue du Commandant Saint Sernin

Xertigny 88220 Vosges Grand Est



The volunteers from Lire et Faire Lire are back with their basket full of stories under their arm, for a new storytelling stroll! Departure from the Xertithèque.

Los voluntarios de Lire et Faire Lire vuelven con su cesta llena de historias para un nuevo paseo de cuentacuentos Salida desde la Xertithèque.

Die Freiwilligen von Lire et Faire Lire sind mit einem Korb voller Geschichten unter dem Arm zu einem neuen Märchenspaziergang zurückgekehrt! Abfahrt von der Xertithèque.

