LE CONTE Y EST 2 bis rue du Commandant Saint Sernin Xertigny, 17 juin 2023, Xertigny.

Xertigny,Vosges

Le groupe folklorique de la Vôge Les Chettas propose une approche contée des problèmes de changement climatique, de l’impact de l’homme sur la nature à travers des récits à plusieurs voix. Un spectacle pour tous, intergénérationnel et familial !. Tout public

Samedi 2023-06-17 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-17 11:30:00. 0 EUR.

2 bis rue du Commandant Saint Sernin

Xertigny 88220 Vosges Grand Est



The Vôge folk group Les Chettas presents a storytelling approach to the problems of climate change and man?s impact on nature, through stories told in several voices. A show for all, for all generations, for all the family!

Les Chettas, un grupo folclórico de la región francesa de Vôge, presenta un enfoque narrativo de los problemas del cambio climático y el impacto de la humanidad en la naturaleza a través de historias contadas a varias voces. ¡Es un espectáculo para todas las edades y para toda la familia!

Die Folkloregruppe Les Chettas aus der Vôge bietet einen erzählten Zugang zu den Problemen des Klimawandels und den Auswirkungen des Menschen auf die Natur durch mehrstimmige Erzählungen. Ein Spektakel für alle, generations- und familienübergreifend!

Mise à jour le 2023-06-02 par OT EPINAL ET SA REGION