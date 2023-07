PIQUE-NIQUE D’ÉTÉ 2 bis rue Désiré Gayet Brissac Loire Aubance, 21 juillet 2023, Brissac Loire Aubance.

Brissac Loire Aubance,Maine-et-Loire

Comme l’été dernier, l’équipe Enjeu remet le couvert des pique-niques d’été !.

2023-07-21 fin : 2023-07-21 22:00:00. .

2 bis rue Désiré Gayet Centre Socioculture Enjeu

Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Like last summer, the Enjeu team is back for another summer picnic!

Al igual que el verano pasado, el equipo de Enjeu está de vuelta para otro picnic de verano

Wie schon im letzten Sommer veranstaltet das Enjeu-Team auch dieses Jahr wieder Sommerpicknicks!

