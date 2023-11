Noël des Animaux 2 bis rue des Frères Lumière Romans-sur-Isère, 10 décembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Refuge des Bérauds

Un marché de Noël est organisé au refuge..

2023-12-10 10:00:00 fin : 2023-12-10 17:00:00. .

2 bis rue des Frères Lumière Refuge les Bérauds

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Bérauds refuge

A Christmas market is organized at the refuge.

Refugio de Bérauds

En el refugio se organiza un mercado navideño.

Berghütte Refuge des Bérauds

In der Berghütte wird ein Weihnachtsmarkt veranstaltet.

