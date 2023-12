Soirée concert avec « Ça nous ramènera pas Dalida » à l’Atelier à Villy-Bocage 2 bis rue des Écoles Villy-Bocage, 4 décembre 2023, Villy-Bocage.

Villy-Bocage,Calvados

L’Atelier de Villy-Bocage vous propose le concert « Ça nous ramènera pas Dalida ».

Adeptes du jazz manouche et farouches partisans de la dérision, les compères de « Ça nous ramènera pas Dalida » vous invitent à passer un moment d’une rare convivialité en interprétant des compositions originales, mais empruntées à des artistes plus connus et plus talentueux les uns que les autres. On retrouve ainsi sans leur répertoire les Joyeux Urbains, Ricet Barrier, Oldelaf et Mr D, les Wriggles, Wally, les Jambons, Eric Toullis, les Nonnes Troppo ou encore Font et Val.

Ouverture des portes à 20h..

2024-02-09 20:30:00 fin : 2024-02-09 22:30:00. .

2 bis rue des Écoles L’Atelier

Villy-Bocage 14310 Calvados Normandie



L’Atelier de Villy-Bocage presents a concert entitled « Ça nous ramènera pas Dalida ».

Adepts of gypsy jazz and fierce supporters of derision, the members of « Ça nous ramènera pas Dalida » invite you to spend a moment of rare conviviality, performing original compositions borrowed from artists each more famous and talented than the last. Their repertoire includes Les Joyeux Urbains, Ricet Barrier, Oldelaf and Mr D, Les Wriggles, Wally, Les Jambons, Eric Toullis, Les Nonnes Troppo and Font et Val.

Doors open at 8pm.

L’Atelier de Villy-Bocage presenta un concierto titulado « Ça nous ramènera pas Dalida ».

Fans del jazz gitano y partidarios acérrimos de la burla, los miembros de « Ça nous ramènera pas Dalida » le invitan a disfrutar de un momento de rara convivencia mientras interpretan composiciones originales tomadas prestadas de artistas a cual más conocido y talentoso. Su repertorio incluye a Les Joyeux Urbains, Ricet Barrier, Oldelaf y Mr D, Les Wriggles, Wally, Les Jambons, Eric Toullis, Les Nonnes Troppo y Font et Val.

Apertura de puertas a las 20.00 h.

Das Atelier de Villy-Bocage bietet Ihnen das Konzert « Ça nous ramènera pas Dalida » an.

Die Gruppe « Ça nous ramènera pas Dalida » ist eine Mischung aus Gypsy-Jazz und Spott. Sie lädt Sie zu einem geselligen Abend ein, bei dem sie eigene Kompositionen vorträgt, die sie von bekannten und talentierten Künstlern entliehen hat. So findet man in ihrem Repertoire die Joyeux Urbains, Ricet Barrier, Oldelaf und Mr. D, Les Wriggles, Wally, Les Jambons, Eric Toullis, Les Nonnes Troppo oder auch Font et Val.

Türöffnung um 20 Uhr.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie