Après-midi jeux de société à l’Atelier à Villy-Bocage 2 bis rue des Écoles Villy-Bocage, 3 décembre 2023, Villy-Bocage.

Villy-Bocage,Calvados

L’Atelier de Villy-Bocage vous propose un après-midi jeux de société pour tous, en compagnie de Ludicity, boutique ludique à Villers-Bocage. Attention places limitées..

2024-01-28 14:00:00 fin : 2024-01-28 17:00:00. .

2 bis rue des Écoles L’Atelier

Villy-Bocage 14310 Calvados Normandie



The Atelier de Villy-Bocage proposes an afternoon of board games for all, in company of Ludicity, fun store in Villers-Bocage. Attention limited places.

El Atelier de Villy-Bocage propone una tarde de juegos de mesa para todos, en compañía de Ludicity, una tienda de diversiones de Villers-Bocage. Atención plazas limitadas.

Das Atelier de Villy-Bocage bietet Ihnen einen Nachmittag mit Gesellschaftsspielen für alle an, in Begleitung von Ludicity, einer Spielboutique in Villers-Bocage. Achtung: Begrenzte Plätze.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie