Soirée théâtre avec « Enfantillages » à l’Atelier à Villy-Bocage 2 bis rue des Écoles Villy-Bocage, 4 décembre 2023, Villy-Bocage.

Villy-Bocage,Calvados

L’Atelier de Villy-Bocage vous propose une soirée théâtre avec « Enfantillages ».

Récit proche du conte, dialogue intérieur d’un narrateur qui se remémore des souvenirs d’enfance, de la petite enfance. L’ami Marcel avec qui l’on partage les jeux, le boucher dans la boucherie avec sa femme derrière le comptoir, l’instituteur et ses élèves ignorants, le garde champêtre avec son sifflet et son carnet, tout le monde d’adultes, cruel, absurde et burlesque à la fois. Voici un drame où l’on rit beaucoup, et une comédie qui émeut par la justesse et la profondeur de son regard.

Ouverture des portes à 20h..

2 bis rue des Écoles L’Atelier

Villy-Bocage 14310 Calvados Normandie



L’Atelier de Villy-Bocage invites you to an evening of theater with « Enfantillages ».

A story reminiscent of a fairy tale, the narrator’s inner dialogue recalls childhood memories. The friend Marcel with whom we share games, the butcher in the butcher’s shop with his wife behind the counter, the teacher and his ignorant pupils, the country warden with his whistle and his notebook, the whole adult world, cruel, absurd and burlesque all at once. Here’s a drama with plenty of laughs, and a comedy that moves us with its accuracy and depth of vision.

Doors open at 8pm.

L’Atelier de Villy-Bocage le invita a una velada teatral con « Enfantillages ».

Una historia que recuerda a un cuento de hadas, un diálogo interior de un narrador que rememora recuerdos de infancia. El amigo Marcel con el que compartimos juegos, el carnicero de la carnicería con su mujer detrás del mostrador, el maestro y sus ignorantes alumnos, el guardián del pueblo con su silbato y su cuaderno, todo el mundo adulto, cruel, absurdo y burlesco a la vez. Es un drama con muchas risas, y una comedia que conmueve por su precisión y profundidad de visión.

Apertura de puertas a las 20.00 horas.

Das Atelier de Villy-Bocage bietet Ihnen einen Theaterabend mit « Enfantillages ».

Märchenähnliche Erzählung, innerer Dialog eines Erzählers, der sich an Erinnerungen aus der Kindheit, aus der frühen Kindheit, erinnert. Der Freund Marcel, mit dem man die Spiele teilt, der Metzger in der Metzgerei mit seiner Frau hinter der Theke, der Lehrer und seine unwissenden Schüler, der Feldhüter mit seiner Pfeife und seinem Notizbuch, die ganze Welt der Erwachsenen, grausam, absurd und burlesk zugleich. Dies ist ein Drama, in dem viel gelacht wird, und eine Komödie, die durch die Richtigkeit und Tiefe ihres Blicks berührt.

Türöffnung um 20 Uhr.

