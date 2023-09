Concert « Sur le fil » à l’Atelier à Villy-Bocage 2 bis rue des Écoles Villy-Bocage, 8 décembre 2023, Villy-Bocage.

Villy-Bocage,Calvados

L’Atelier de Villy-Bocage vous propose le concert « Sur le fil », d’Antoine Godey et Tigat . Entre Antoine et Tigat, la musique coule, une évidence, leurs swings se complètent. Ils écrivent ou s’approprient des chansons qui racontent la vie avec des références assumées à Vian, Trenet, Brassens, Gainsbourg… Côté scène, c’est la bonne humeur qui l’emporte avec une complicité aguicheuse. Ouverture des portes à 20h..

2023-12-08 20:30:00 fin : 2023-12-08 22:30:00. .

2 bis rue des Écoles L’Atelier

Villy-Bocage 14310 Calvados Normandie



L’Atelier de Villy-Bocage presents the concert « Sur le fil », by Antoine Godey and Tigat. Antoine and Tigat’s music flows naturally, their swings complementing each other. They write or appropriate songs that tell the story of life, with references to Vian, Trenet, Brassens, Gainsbourg… On stage, it’s good humor that prevails, with a teasing complicity. Doors open at 8pm.

L’Atelier de Villy-Bocage presenta el concierto « Sur le fil », de Antoine Godey y Tigat. La música de Antoine y Tigat fluye con naturalidad, sus columpios se complementan. Escriben o se apropian de canciones que cuentan la vida, con referencias a Vian, Trenet, Brassens, Gainsbourg… En el escenario, el buen humor se impone con su complicidad burlona. Apertura de puertas a las 20.00 h.

Das Atelier de Villy-Bocage bietet Ihnen das Konzert « Sur le fil », von Antoine Godey und Tigat. Zwischen Antoine und Tigat fließt die Musik, eine Selbstverständlichkeit, ihre Swings ergänzen sich. Sie schreiben oder eignen sich Lieder an, die vom Leben erzählen, mit bewussten Bezügen zu Vian, Trenet, Brassens, Gainsbourg… Auf der Bühne überwiegt die gute Laune mit einer aufreizenden Komplizenschaft. Türöffnung um 20 Uhr.

