Soirée théâtre avec les Pres’Killers à l’Atelier à Villy-Bocage 2 bis rue des Écoles Villy-Bocage, 13 octobre 2023, Villy-Bocage.

Villy-Bocage,Calvados

L’Atelier de Villy-Bocage vous propose une soirée théâtre avec les Pres’killers, un show très dynamique, bourré d’humour et surtout de généreux échanges avec le public. Ils improvisent sous la direction d’un maître de cérémonie, lui-même au service du public. Car en effet, c’est le public qui écrit les thèmes sur lesquels les joueurs improviseront des histoires à couper le souffle, drôles ou poignantes mais toujours inattendues. Ouverture des portes à 20h..

2023-10-13 20:30:00 fin : 2023-10-13 22:30:00. .

2 bis rue des Écoles L’Atelier

Villy-Bocage 14310 Calvados Normandie



L’Atelier de Villy-Bocage invites you to an evening of theater with the Pres’killers, a dynamic show packed with humor and generous exchanges with the audience. They improvise under the direction of a master of ceremonies, who himself serves the audience. Indeed, it’s the audience who writes the themes on which the players improvise breathtaking stories, funny or poignant but always unexpected. Doors open at 8pm.

L’Atelier de Villy-Bocage le invita a una velada de teatro con los Pres’killers, un espectáculo muy dinámico lleno de humor y, sobre todo, de generosos intercambios con el público. Improvisan bajo la dirección de un maestro de ceremonias, que está al servicio del público. Al fin y al cabo, es el público el que escribe los temas sobre los que los actores improvisan sus impresionantes historias, divertidas o conmovedoras, pero siempre inesperadas. Apertura de puertas a las 20.00 horas.

Das Atelier de Villy-Bocage bietet Ihnen einen Theaterabend mit den Pres’killers, einer sehr dynamischen Show, vollgepackt mit Humor und vor allem großzügigem Austausch mit dem Publikum. Sie improvisieren unter der Leitung eines Zeremonienmeisters, der selbst im Dienste des Publikums steht. Denn tatsächlich ist es das Publikum, das die Themen schreibt, zu denen die Spieler atemberaubende, lustige oder ergreifende, aber immer unerwartete Geschichten improvisieren werden. Türöffnung um 20 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-11 par Normandie Tourisme / Attitude Manche