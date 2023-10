Cet évènement est passé Technique de libération émotionnelle 2 bis Rue de Braconne Guéret Catégories d’Évènement: Creuse

Guéret Technique de libération émotionnelle 2 bis Rue de Braconne Guéret, 20 octobre 2023, Guéret. Guéret,Creuse Conférence organisée par l’association le Zodiaque.

2023-10-20 fin : 2023-10-20 . EUR.

2 bis Rue de Braconne Maison des associations

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Conference organized by the Zodiaque association Conferencia organizada por la asociación Zodiaque Konferenz organisiert von der Association le Zodiaque Mise à jour le 2023-10-17 par OT Grand Guéret Détails Catégories d’Évènement: Creuse, Guéret Autres Lieu 2 bis Rue de Braconne Adresse 2 bis Rue de Braconne Maison des associations Ville Guéret Departement Creuse Lieu Ville 2 bis Rue de Braconne Guéret latitude longitude 46.1684403;1.8816816

2 bis Rue de Braconne Guéret Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gueret/