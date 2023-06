NIAFLES FÊTE LA MUSIQUE : CLUB MUTANT + VOLATILE 2 bis route de la Selle Craonnaise Niafles, 23 juin 2023, Niafles.

Niafles,Mayenne

Le bar-cantine-épicerie «Marins d’eau douce !» fête la musique avec deux groupes «made in Mayenne» : Club mutant et Volatile !.

2023-06-23 à ; fin : 2023-06-23 . .

2 bis route de la Selle Craonnaise Marin d’eau douce

Niafles 53400 Mayenne Pays de la Loire



The bar-canteen-grocery « Marins d’eau douce! » celebrates music with two bands « made in Mayenne »: Club mutant and Volatile!

¡El bar-cantina-merendero « Marins d’eau douce! » celebra la música con dos grupos « made in Mayenne »: Club mutant y ¡Volatile!

Die Bar-Kantine-Lebensmittelladen « Marins d’eau douce! » feiert die Musik mit zwei Bands « made in Mayenne »: Club mutant und Volatile!

Mise à jour le 2023-06-01 par eSPRIT Pays de la Loire