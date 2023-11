PORTES OUVERTES AU DOMAINE MUSSET ROULLIER 2 Bis Le Pélican – LA POMMERAYE Mauges-sur-Loire, 1 décembre 2023, Mauges-sur-Loire.

Mauges-sur-Loire,Maine-et-Loire

Journées Portes Ouvertes du Domaine Musset Roullier à La Pommeraye près d’Angers..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 18:00:00. .

2 Bis Le Pélican – LA POMMERAYE

Mauges-sur-Loire 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Open House at Domaine Musset Roullier in La Pommeraye near Angers.

Jornadas de puertas abiertas en Domaine Musset Roullier, en La Pommeraye, cerca de Angers.

Tage der offenen Tür auf der Domaine Musset Roullier in La Pommeraye bei Angers.

Mise à jour le 2023-11-17 par eSPRIT Pays de la Loire