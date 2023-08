FASCINANT WEEK-END – BALADE VIGNERONNE CHÂTEAU DE BOUTENAC 2 bis chemin de l’allée Boutenac, 21 octobre 2023, Boutenac.

Boutenac,Aude

Dans le cadre du Marathon du Boutenac, l’ AOC Corbières-Boutenac organise une balade vigneronne au départ du château. Cette balade familiale vous fera découvrir une vue superbe sur les vignes et leurs couleurs automnales, l’occasion de profiter des paysages des Corbières. Au retour, les vignerons du cru Boutenac vous attendent pour une dégustation..

2 bis chemin de l'allée

Boutenac 11200



As part of the Boutenac Marathon, AOC Corbières-Boutenac is organizing a vineyard walk starting from the château. This family-friendly outing offers a superb view of the vineyards and their autumn colors, and a chance to enjoy the Corbières landscape. On the way back, the winemakers of the Boutenac cru await you for a tasting session.

En el marco del Maratón de Boutenac, la AOC Corbières-Boutenac organiza un paseo del vino con salida del castillo. Este paseo familiar le permitirá disfrutar de una magnífica vista de las viñas y de sus colores otoñales, así como del paisaje de Corbières. A la vuelta, los viticultores del cru de Boutenac le esperan para una degustación.

Im Rahmen des Boutenac-Marathons organisiert die AOC Corbières-Boutenac einen Weinspaziergang ab dem Schloss. Dieser Familienausflug bietet Ihnen einen herrlichen Blick auf die Weinberge und ihre Herbstfarben, eine Gelegenheit, die Landschaft der Corbières zu genießen. Auf dem Rückweg erwarten Sie die Winzer des Cru Boutenac zu einer Weinprobe.

