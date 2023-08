FASCINANT WEEK-END – MARATHON DU BOUTENAC EN CORBIÈRES 2 bis chemin de l’allée Boutenac, 21 octobre 2023, Boutenac.

Boutenac,Aude

Le Marathon du Boutenac en Corbières est le premier du genre en Occitanie, il associe une compétition sportive à un vignoble dans une ambiance gourmande et festive.

Durant ce fascinant week-end, venez profiter de l’ambiance festive dans le parc du château de Boutenac avec le village des exposants et ses produits de bouche et d’artisanat d’art..

2023-10-21 09:00:00 fin : 2023-10-21 22:00:00. .

2 bis chemin de l’allée

Boutenac 11200 Aude Occitanie



The Boutenac Marathon in Corbières is the first of its kind in Occitanie, combining a sporting competition with a vineyard in a gourmet and festive atmosphere.

During this fascinating weekend, come and enjoy the festive atmosphere in the grounds of the Château de Boutenac, with its exhibitors? village and its food and arts and crafts products.

El Maratón de Boutenac en Corbières es el primero de su género en la región de Occitanie, que combina una competición deportiva con un viñedo en un ambiente gastronómico y festivo.

A lo largo de este apasionante fin de semana, venga a disfrutar del ambiente festivo en el recinto del castillo de Boutenac, con su pueblo de expositores de productos gastronómicos y artesanales.

Der Boutenac-Marathon in Corbières ist der erste seiner Art in Okzitanien. Er verbindet einen sportlichen Wettkampf mit einem Weinberg in einer Feinschmecker- und Festtagsatmosphäre.

Genießen Sie an diesem faszinierenden Wochenende die festliche Atmosphäre im Park des Schlosses von Boutenac mit dem Ausstellerdorf und seinen Delikatessen und Kunsthandwerksprodukten.

Mise à jour le 2023-08-16 par A.D.T. de l’Aude / OT – Corbières-Minervois