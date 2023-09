Hommage à Nadette Tournier 2, bis avenue Jean Perrin Pierrelatte, 25 novembre 2023, Pierrelatte.

Pierrelatte,Drôme

En hommage à Nadette TOURNIER, ses amis vous proposent de venir découvrir

quelques œuvres, des plus marquantes, de cette artiste peintre. Venez admirer ses tableaux hors du commun tels ses marines subaquatiques !.

2023-11-25 14:30:00 fin : 2023-12-03 18:30:00. .

2, bis avenue Jean Perrin Hôtel de ville

Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In tribute to Nadette TOURNIER, her friends invite you to come and discover

some of this painter’s most outstanding works. Come and admire her extraordinary paintings, such as her underwater seascapes!

En homenaje a Nadette TOURNIER, sus amigos le invitan a descubrir

algunas de las obras más destacadas de esta pintora. Venga a admirar sus extraordinarios cuadros, como sus marinas submarinas

Zu Ehren von Nadette TOURNIER laden ihre Freunde Sie ein, ihre Werke zu entdecken

einige der markantesten Werke dieser Malerin zu sehen. Bewundern Sie ihre außergewöhnlichen Gemälde, wie z. B. ihre Unterwassermarinen!

Mise à jour le 2023-08-31 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence