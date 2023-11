Colloque au Mémorial de l’internement et de la déportation 2 bis, Avenue des Martyrs de la Liberté Compiègne, 16 novembre 2023, Compiègne.

Compiègne,Oise

En partenariat avec la Fondation de la Résistance, le Mémorial de l’internement et de la déportation de Compiègne organise un colloque avec la participation d’une dizaine d’historiens et de chercheurs sur la thématique des premières résistances durant la Seconde Guerre mondiale..

2 bis, Avenue des Martyrs de la Liberté

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France



In partnership with the Fondation de la Résistance, the Mémorial de l’internnement et de la déportation de Compiègne is organizing a symposium with the participation of a dozen historians and researchers on the theme of early resistance during the Second World War.

En colaboración con la Fondation de la Résistance, el Mémorial de l’internnement et de la déportation de Compiègne organiza una conferencia con la participación de una docena de historiadores e investigadores sobre el tema de los primeros movimientos de Resistencia durante la Segunda Guerra Mundial.

In Partnerschaft mit der Fondation de la Résistance organisiert das Mémorial de l’internement et de la déportation de Compiègne ein Kolloquium unter Beteiligung von etwa zehn Historikern und Forschern zum Thema der ersten Widerstandsbewegungen während des Zweiten Weltkriegs.

