CONCERT DU CHOEUR DE L’ARMÉE FRANÇAISE 2 bis allée des Chataigners Saint-Hilaire-de-Chaléons, 26 novembre 2023, Saint-Hilaire-de-Chaléons.

Saint-Hilaire-de-Chaléons,Loire-Atlantique

Bruno Guitteny et les saltimbanques vous proposent de passer un bon moment avec le choeur de l’armée française qui se produira avec quelques airs d’opéras et de chansons de Paris..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 16:00:00. .

2 bis allée des Chataigners Théâtre

Saint-Hilaire-de-Chaléons 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Bruno Guitteny and Les Saltimbanques invite you to enjoy the French Army Choir, who will perform a number of opera arias and chansons de Paris.

Bruno Guitteny y Les Saltimbanques le invitan a disfrutar del Coro del Ejército Francés, que interpretará una selección de arias de ópera y canciones de París.

Bruno Guitteny und die Saltimbanques schlagen Ihnen vor, eine gute Zeit mit dem Chor der französischen Armee zu verbringen, der mit einigen Opernmelodien und Liedern aus Paris auftreten wird.

