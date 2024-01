Salon du lycéen et de l’étudiant 2 bd Rabatau Marseille, vendredi 19 janvier 2024.

Marseille Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 09:00:00

fin : 2024-01-20 17:00:00

Vous êtes lycéen, étudiant ou titulaire d’un bac + 1, + 2 ou + 3 ? Vous hésitez sur la formation à choisir, vers quelle filière vous orienter ? Vous souhaitez découvrir un panel de métiers ?Etudiants

Vous hésitez entre études courtes ou longues, professionnelles ou généralistes ? Etudes en formation initiale ou en alternance ?



Au salon vous pourrez rencontrer des professionnels de l’orientation, échanger avec des étudiants et des représentants d’écoles et de formations, assister aux conférences de l’Etudiant et poser toutes vos questions. A l’entrée du salon, on vous donnera le hors-série de l’Etudiant spécial Parcoursup.



Chaque visiteur télécharge en ligne son invitation personnelle. Celle-ci est gratuite et obligatoire pour accéder au salon.

2 bd Rabatau Parc des Expositions

Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



