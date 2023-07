Salon Animal Mania Marseille 2 bd Rabatau Marseille, 6 janvier 2024, Marseille.

Marseille,Bouches-du-Rhône

Le salon animalier revient à Marseille avec les chiens, chats, poissons, oiseaux, reptiles, rongeurs, NACS.. Enfants

2024-01-06 09:30:00 fin : 2024-01-07 19:00:00. EUR.

2 bd Rabatau Parc des Expositions

Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The pet show returns to Marseille with dogs, cats, fish, birds, reptiles, rodents and NACS.

El salón del animal de compañía vuelve a Marsella con perros, gatos, peces, pájaros, reptiles, roedores y NACS.

Die Tiermesse kehrt mit Hunden, Katzen, Fischen, Vögeln, Reptilien, Nagetieren und NACS nach Marseille zurück.

Mise à jour le 2023-07-21 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille