Biofit 2023 2 bd Rabatau Marseille, 12 décembre 2023, Marseille.

Marseille,Bouches-du-Rhône

En collaboration avec les grandes sociétés pharmaceutiques, de biotechnologie et de diagnostic, BioFIT fonctionne comme une plateforme pour établir des partenariats pour tous les acteurs publics et privés.. Professionnels

2023-12-12 fin : 2023-12-13 . .

2 bd Rabatau Palais des Congrès

Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In collaboration with major pharmaceutical, biotech and diagnostic companies, BioFIT acts as a platform for establishing partnerships for all public and private players.

En colaboración con las principales empresas farmacéuticas, biotecnológicas y de diagnóstico, BioFIT actúa como plataforma para el establecimiento de asociaciones para todos los agentes públicos y privados.

In Zusammenarbeit mit den großen Pharma-, Biotechnologie- und Diagnostikunternehmen fungiert BioFIT als Plattform für den Aufbau von Partnerschaften für alle öffentlichen und privaten Akteure.

