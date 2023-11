Salon formations arts communication et numérique– Grandes écoles -santé, social paramédical et sport 2 bd Rabatau Marseille, 11 novembre 2023, Marseille.

Marseille,Bouches-du-Rhône

Les salons de l’Etudiant vous aideront dans votre orientation et votre parcours d’études. Collégiens, lycéens, étudiants ou parents, vous y trouverez toutes les infos indispensables sur les formations et les métiers.. Etudiants

2023-11-11 09:00:00 fin : 2023-11-11 17:00:00. .

2 bd Rabatau Parc des Expositions

Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



L’Etudiant fairs are designed to help you choose the right course of study. Whether you’re a secondary school pupil, a student or a parent, you’ll find all the information you need on training and careers.

Las ferias de L’Etudiant están pensadas para ayudarte a elegir tu carrera y tus estudios. Ya seas alumno de secundaria, estudiante o padre, encontrarás toda la información que necesitas sobre cursos y carreras.

Die Messen der Etudiant helfen Ihnen bei Ihrer Orientierung und Ihrem Studienweg. Collégiens, lycéens, étudiants ou parents, vous y trouve toutes les infos indispensables sur les formations et métiers.

Mise à jour le 2023-10-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille