Salon CSE 2 bd Rabatau Marseille, 12 octobre 2023, Marseille.

Marseille,Bouches-du-Rhône

Complémentaires, les salons des CSE sont faits pour répondre à l’ensemble des besoins des représentants du personnel.. Professionnels

2023-10-12 09:00:00 fin : 2023-10-13 17:00:00. .

2 bd Rabatau Parc des Expositions

Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Complementary, the CSE shows are designed to meet all the needs of the staff representatives.

Complementarias entre sí, las exposiciones del CSE están concebidas para responder a todas las necesidades de los representantes del personal.

Die Messen der ESCs ergänzen sich gegenseitig und sind so konzipiert, dass sie allen Bedürfnissen der Arbeitnehmervertreter gerecht werden.

Mise à jour le 2023-07-21 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille