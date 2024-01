Ciné-conférence : le roman d’un tricheur 2 bd Pasteur Figeac, lundi 22 janvier 2024.

Figeac Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-22 20:30:00

fin : 2024-01-22 23:00:00

Dans le cadre des projections « les classiques sur Grand Ecran », le Cinéma Charles-Boyer – vous convie à découvrir ou redécouvrir le film le roman d’un tricheur. Le film sera suivi d’une conférence de Ghislaine Lassiaz.

20h30 – Projection du film « Roman d’un tricheur » de Sacha Guitry

(1936) suivie d’une conférence animée en présentiel par Ghislaine Lassiaz.

Depuis son enfance, un homme n’a qu’une seule ambition, devenir riche. Pour cela, il décide de devenir tricheur et voleur professionnel. Le grand Orson Welles était fou de ce film (presque) sans dialogues, où le Narrateur semble, à chaque instant, faire naître les images, au gré de ses souvenirs.

Du grand art.

Ghislaine Lassiaz est intervenante en cinéma. Depuis près de 20 ans, elle conçoit et anime des ateliers d’initiation à l’analyse, l’histoire et l’esthétique du cinéma. Auprès du jeune public ou du public adulte, dans le cadre de dispositifs d’éducation à l’image ou de cycles de conférences proposés par les institutions culturelles, sa démarche vise une découverte active du cinéma. Ghislaine Lassiaz a été notamment conférencière pour le service pédagogique de la Cinémathèque française.

4 EUR.

2 bd Pasteur Astrolabe, salle Charles Boyer

Figeac 46100 Lot Occitanie



Mise à jour le 2024-01-03 par OT Figeac