Ciné-rencontre : Un pont au-dessus de l’océan 2 bd Pasteur Figeac, 26 novembre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Documentaire de Francis Fourcou (1h40)

Des grandes plaines osages d’Oklahoma aux montagnes d’Occitanie, deux cultures autochtones se parlent et se répondent. Deux femmes nous racontent deux cultures autochtones aux langues menacées. Isabelle l’occitane chez les osages, Chelsea, l’Osage chez les occitans, parcourant les paysages et l’histoire des plaines d’Amérique et des montagnes d’Occitanie..

2023-11-26 18:00:00 fin : 2023-11-26 . 4 EUR.

2 bd Pasteur Cinéma Charles Boyer

Figeac 46100 Lot Occitanie



Documentary by Francis Fourcou (1h40)

From the great osage plains of Oklahoma to the mountains of Occitanie, two native cultures speak and respond to each other. Two women tell us about two native cultures with threatening languages. Isabelle, the Occitan among the Osages, and Chelsea, the Osage among the Occitans, explore the landscapes and history of the plains of America and the mountains of Occitania.

Documental de Francis Fourcou (1h40)

Desde las grandes llanuras Osage de Oklahoma hasta las montañas de Occitanie, dos culturas autóctonas hablan y se responden mutuamente. Dos mujeres nos hablan de dos culturas autóctonas con lenguas amenazantes. Isabelle, la occitana entre los osages, y Chelsea, la osage entre los occitanos, recorren los paisajes y la historia de las llanuras de América y las montañas de Occitania.

Dokumentarfilm von Francis Fourcou (1h40)

Von den weiten, knochigen Ebenen Oklahomas bis zu den Bergen Okzitaniens sprechen zwei indigene Kulturen miteinander und reagieren aufeinander. Zwei Frauen erzählen uns von zwei indigenen Kulturen mit bedrohlichen Sprachen. Isabelle, die Okzitanerin bei den Osage, Chelsea, die Osage bei den Okzitanern, reisen durch die Landschaften und die Geschichte der Ebenen Amerikas und der Berge Okzitaniens.

