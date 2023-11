Ciné-Débat : Festival Alimenterre 2 bd Pasteur Figeac, 23 novembre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Dans le cadre du festival AlimenTerre, nous vous proposons la diffusion du film «La révolution verte ; Europe, un continent bouleversé» suivie d’une discussion avec Patrice Cayre, sociologue au sein du Réso’them de la Direction générale de l’Enseignement et de la Recherche du Ministère de l’Agriculture et Sylvain Fontalive, directeur de l’atelier technologique au sein du lycée agricole d’Aurillac. Tous deux sont co-auteurs d’une exposition issue des expérimentations sur les fermes d’élevage en système «bas-intrants»..

2023-11-23 20:30:00 fin : 2023-11-23 . EUR.

2 bd Pasteur Astrolabe, salle Charles Boyer

Figeac 46100 Lot Occitanie



As part of the AlimenTerre festival, we invite you to view the film « La révolution verte ; Europe, un continent bouleversé », followed by a discussion with Patrice Cayre, sociologist with the Réso?them department of the Ministry of Agriculture?s General Directorate for Education and Research, and Sylvain Fontalive, director of the technology workshop at Aurillac?s Lycée agricole. Both are co-authors of an exhibition based on experiments on low-input livestock farms.

En el marco del festival AlimenTerre, proyectamos la película « La révolution verte; Europe, un continent bouleversé », seguida de un coloquio con Patrice Cayre, sociólogo del departamento Réso?them de la Dirección General de Educación e Investigación del Ministerio de Agricultura, y Sylvain Fontalive, director del taller tecnológico del colegio agrícola de Aurillac. Ambos son coautores de una exposición basada en experimentos en explotaciones ganaderas de bajos insumos.

Im Rahmen des Festivals AlimenTerre zeigen wir den Film « La révolution verte; Europe, un continent bouleversé » mit anschließender Diskussion mit Patrice Cayre, Soziologe im Réso?them der Generaldirektion für Bildung und Forschung des Landwirtschaftsministeriums, und Sylvain Fontalive, Leiter des Technologieateliers am Lycée agricole d’Aurillac. Beide sind Co-Autoren einer Ausstellung, die aus den Experimenten auf Tierhaltungsbetrieben mit « Low-Input »-Systemen hervorgegangen ist.

Mise à jour le 2023-11-15 par OT Figeac